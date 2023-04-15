Чернов — о матче с «Торпедо»: контролировали игру 70 минут, а в итоге могли сыграть вничью

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе команды над «Торпедо» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Соперник тоже играл хорошо, чуть поддавил. Им надо было атаковать, забивать. Думаю, мы в какой-то степени охраняли счёт. Понятно, что игра давалась, когда играли 11 на 11. Потом стало меньше свободного пространства и стали играть чуть проще, потому изменился рисунок.
Чувствовался ли страх? Когда всемером играешь, конечно, чувствуешь волнение. Игра была под нашим контролем 70 минут, а в итоге могли сыграть вничью», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе.
- 15 апреля 2023
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:00
-
21:59
-
21:59
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:46
-
21:45
-
21:44
-
21:43
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:23
-
21:22
-
21:22