Чернов — о матче с «Торпедо»: контролировали игру 70 минут, а в итоге могли сыграть вничью

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе команды над «Торпедо» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Соперник тоже играл хорошо, чуть поддавил. Им надо было атаковать, забивать. Думаю, мы в какой-то степени охраняли счёт. Понятно, что игра давалась, когда играли 11 на 11. Потом стало меньше свободного пространства и стали играть чуть проще, потому изменился рисунок.

Чувствовался ли страх? Когда всемером играешь, конечно, чувствуешь волнение. Игра была под нашим контролем 70 минут, а в итоге могли сыграть вничью», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе.