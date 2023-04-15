Защитник «Спартака» Чернов: «Торпедо» не выглядит безнадёжно — они не слабые

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо».

«Торпедо» не выглядит безнадёжно. Видно, что умеют играть в футбол. Просто играли от обороны. Можно говорить и о нашей хорошей игре в атаке. Создаём, но не забиваем. Я бы не сказал, что «Торпедо» — слабые. Надо похвалить наших ребят в атаке», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 23 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. У команды 13 очков. В следующем туре чемпионата «Спартак» сыграет с «Краснодаром», а «Торпедо» — с «Химками».