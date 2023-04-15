Чернов: со многими в РПЛ у «Спартака» были обидные результаты, не засчитывали чистые мячи

Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Торпедо» (2:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о последних выступлениях своей команды.

«Со многими командами были обидные результаты, не засчитывали чистые мячи. Дальше будет тяжёлая игра на Кубок в Жигулёвске. Поэтому с хорошими эмоциями хорошо подойдём к игре. Всё будет хорошо», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше «Ростов» (45) и «Зенит» (54), у которых очный матч в запасе.

19 апреля «Спартак» проведёт выездной матч с «Акроном» в Фонбет Кубке России. Если красно-белые обыграют тольяттинскую команду, то до защиты титула им останется выиграть два матча.