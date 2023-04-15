Клотет: после матча со «Спартаком» игроки «Торпедо» ушли с поля с высоко поднятой головой

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал итоги матча 23-го тура чемпионата России, в котором его подопечные уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

«Игра для нас началась достаточно сложно, хотя мы были готовы. Результат к перерыву был обескураживающим, но мы всё проговорили — на второй тайм команда вышла заряженная. Во втором тайме «Спартак» контратаковал, но мы хорошо оборонялись. После матча со «Спартаком» команда ушла с поля с высоко поднятой головой. К сожалению, мы не заработали очки, но продолжаем идти вперёд», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Торпедо» проигрывало «Спартаку» со счётом 0:2 до перерыва. В ворота подопечных Клотета арбитр Павел Шадыханов назначил три пенальти, один из которых сумел реализовать Роман Зобнин.

На 92-й минуте торпедовцам удалось отквитать один мяч усилиями Ильи Стефановича. Итоговый счёт – 1:2 в пользу красно-белых.