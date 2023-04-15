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«Любим искать приключения на голову». Зобнин — о победе «Спартака» над «Торпедо»

«Любим искать приключения на голову». Зобнин — о победе «Спартака» над «Торпедо»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (2:1).

«Могли побеждать с более крупным счётом, в том числе без пенальти — у нас были стопроцентные моменты. К сожалению, мы любим искать себе приключения на голову.

Как решали, кто будет бить каждый пенальти? Изначально пенальтист у нас Бальде. Но он не забил, к сожалению. Пришлось взять инициативу на себя и пробить самому. Хотя я и пенальти — это две разные вещи», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В матче с «Торпедо» Зобнин отметился голом с пенальти в концовке первого тайма. Гол Романа стал для красно-белых тысячным в рамках чемпионатов России. «Спартак» находится на третьем месте в РПЛ.

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