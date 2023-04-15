Главный тренер «Торпедо» Клотет: плевок в сторону судьи? Может, у меня было что-то во рту

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал плевок в сторону судьи Павла Шадыханова, который обслуживал матч 23-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Плевок в сторону судьи? Я плохо помню момент, о котором вы говорите. Но это не было адресовано напрямую к арбитру. Я уважаю судей. Конечно, я был зол, но это не было адресовано судье. Официальные лица просто делают свою работу… Удалить меня — решение арбитра, а не моё. Может, у меня было что-то во рту.

Не могу сказать, что проигрыш — это полностью вина команды, но мы могли играть лучше. Будем прибавлять шаг за шагом», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Торпедо» проигрывало «Спартаку» со счётом 0:2 до перерыва. В ворота подопечных Клотета арбитр Павел Шадыханов назначил три пенальти, один из которых сумел реализовать Роман Зобнин.

На 92-й минуте торпедовцам удалось отквитать один мяч усилиями Ильи Стефановича. Итоговый счёт – 1:2 в пользу красно-белых.