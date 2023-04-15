Зобнин: есть ли разница между вторым и третьим местом? Да, медальку получить за второе

Полузащитник московского «Спартака» и капитан команды Роман Зобнин порассуждал, есть ли разница между вторым и третьим местом в чемпионате России.
«У нас впереди есть игры. К нам плотно подобрался ЦСКА, «Ростов» завтра играет. Поэтому вся борьба ещё впереди. У нас матчи и с ЦСКА, и с «Ростовом». Многое будет зависеть от этих игр.
Есть ли разница между вторым и третьим местом? Думаю, да. Медальку получить за второе место», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В сегодняшнем матче 23-го тура чемпионата России с «Торпедо» (2:1) Зобнин отметился победным голом. На 45-й минуте матча капитан «Спартака» подошёл к 11-метровой отметке, взял длинный и медленный разбег, после чего уверенно разбросал мяч и вратаря по разным углам. Это взятие ворот стало для «Спартака» 1000-м за всю историю РПЛ.
- 15 апреля 2023
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