«Ференцварош» разгромил «Гонвед», прервав безвыигрышную серию из семи матчей

Завершился матч 27-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» принимал «Гонвед». Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 3:0.

На 42-й минуте Райан Ммаэ открыл счёт. На 72-й минуте Маркиньос удвоил преимущество хозяев, а в концовке второго тайма Овусу Квабена довёл счёт до разгромного.

«Ференцварош» одержал победу после семи матчей подряд без выигрышей. Команда потеряла очки в пяти предыдущих матчах чемпионата, а также вылетела из Лиги Европы, дважды уступив «Байеру».

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 27 матчах и опережает на шесть баллов «Кечкемет», который находится на втором месте.