Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» разгромил «Гонвед», прервав безвыигрышную серию из семи матчей

«Ференцварош» разгромил «Гонвед», прервав безвыигрышную серию из семи матчей
Комментарии

Завершился матч 27-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» принимал «Гонвед». Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 3:0.

На 42-й минуте Райан Ммаэ открыл счёт. На 72-й минуте Маркиньос удвоил преимущество хозяев, а в концовке второго тайма Овусу Квабена довёл счёт до разгромного.

«Ференцварош» одержал победу после семи матчей подряд без выигрышей. Команда потеряла очки в пяти предыдущих матчах чемпионата, а также вылетела из Лиги Европы, дважды уступив «Байеру».

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 27 матчах и опережает на шесть баллов «Кечкемет», который находится на втором месте.

Венгрия - OTP Банк Лига. 27-й тур
15 апреля 2023, суббота. 20:30 МСК
Ференцварош
Будапешт
Окончен
3 : 0
Гонвед
Будапешт
1:0 Ммаэ – 42'   2:0 Маркиньос – 72'   3:0 Квабена – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023