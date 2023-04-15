«Ференцварош» разгромил «Гонвед», прервав безвыигрышную серию из семи матчей
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» принимал «Гонвед». Подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счётом 3:0.
На 42-й минуте Райан Ммаэ открыл счёт. На 72-й минуте Маркиньос удвоил преимущество хозяев, а в концовке второго тайма Овусу Квабена довёл счёт до разгромного.
«Ференцварош» одержал победу после семи матчей подряд без выигрышей. Команда потеряла очки в пяти предыдущих матчах чемпионата, а также вылетела из Лиги Европы, дважды уступив «Байеру».
В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» располагается на первой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 54 очка в 27 матчах и опережает на шесть баллов «Кечкемет», который находится на втором месте.
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