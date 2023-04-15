Илья Кутепов: уход Талалаева из «Торпедо» не был удивлением

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал уход из клуба бывшего тренера Андрея Талалаева.

«Спокойно воспринял новость, что Талалаев будет тренировать «Химки». Уход Талалаева не был удивлением. Нормальная ситуация — тренер нашёл другое место работы, почему нет?» — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Андрей Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля. Специалист подписал контракт сроком на пять лет. Талалаев стал пятым тренером «Химок» за сезон.

Для 50-летнего специалиста подмосковный клуб стал третьим местом работы по ходу этого сезона. В сентябре прошлого года Талалаев был уволен из грозненского «Ахмата», который возглавлял с 2020 года. В октябре Талалаев возглавил московское «Торпедо», а 22 марта было объявлено о расторжении контракта с ним.