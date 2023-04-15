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Илья Кутепов: уход Талалаева из «Торпедо» не был удивлением

Илья Кутепов: уход Талалаева из «Торпедо» не был удивлением
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Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов прокомментировал уход из клуба бывшего тренера Андрея Талалаева.

«Спокойно воспринял новость, что Талалаев будет тренировать «Химки». Уход Талалаева не был удивлением. Нормальная ситуация — тренер нашёл другое место работы, почему нет?» — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Андрей Талалаев возглавил «Химки» 11 апреля. Специалист подписал контракт сроком на пять лет. Талалаев стал пятым тренером «Химок» за сезон.

Для 50-летнего специалиста подмосковный клуб стал третьим местом работы по ходу этого сезона. В сентябре прошлого года Талалаев был уволен из грозненского «Ахмата», который возглавлял с 2020 года. В октябре Талалаев возглавил московское «Торпедо», а 22 марта было объявлено о расторжении контракта с ним.

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