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Главный тренер «Торпедо» Клотет рассказал о плане на игру со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Клотет рассказал о плане на игру со «Спартаком»
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, как команда готовилась к матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Одной из важных вещей было избежать высокого прессинга и использовать свободные зоны. «Спартак» доминирует на чужой штрафной — это их преимущество. Они много рискуют, а мы пытались контратаковать. Ставка была на скоростные атаки в свободных зонах. У нас было больше ударов в створ — мы могли забивать больше. Но мы будем развиваться дальше и двигаться вперёд», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. «Спартак» находится на третьем месте.

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