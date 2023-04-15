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Жозеп Клотет: не променяю «Торпедо» на «Спартак»!

Жозеп Клотет: не променяю «Торпедо» на «Спартак»!
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет сравнил свою команду со «Спартаком».

«Спартак» имеет дорогой состав — у них есть игрок, который выступал в Серии А. У них больше денег и выше класс, но нам было что противопоставить — играть всем вместе и с душой. Наша сила именно в единстве игроков. Я горд тем, как боролась команда. И я не променяю «Торпедо» на «Спартак»!

Как тренер восхищён действиями своих игроков. Нам нужно время — будем добавлять от игры к игре. Сегодня не удалось уйти от поражения, но я получил удовольствие от игры, которую команда показала и проиграла, чем от прошлой, когда мы выиграли», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В матче 23-го тура чемпионата России «Торпедо» уступило «Спартаку» со счётом 1:2.

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