Видеообзор матча «Торпедо» — «Спартак»

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Лужники» в Москве прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретились две местные команды — «Торпедо» и «Спартак». Финальный свисток Павла Шадыханова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
На 12-й минуте «Спартак» подал угловой, после которого мяч попал в руку Равилю Нетфуллину. Павел Шадыханов посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «Торпедо», который не сумел реализовать Кейта Бальде: сенегалец попал в перекладину. На 18-й минуте точным ударом отметился Бальде: сенегалец исправился после незабитого пенальти несколькими минутами ранее. Михаил Игнатов попытался сделать пас по флангу, но мяч после рикошета отскочил в штрафную. Данил Пруцев сделал скидку на Бальде, который подстроился и пробил в дальний нижний угол ворот.
На 40-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов: хавбек пробил в нижний угол — Егор Бабурин угадал направление удара и отбил мяч в сторону. На 45+1-й минуте пенальти реализовал Роман Зобнин. Отметим, что две предыдущие попытки «Спартака» с 11-метровой отметки закончились неудачей. В концовке первого тайма прямой красной карточкой был удалён главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет. На 68-й минуте вторую жёлтую карточку получил Руслан Литвинов и был удалён с поля. В концовке матча красную получил ещё один игрок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра, а также красно-белые пропустили один мяч: отличился Илья Стефанович.
«Спартак» набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. «Торпедо» (13) — 16-е.
- 15 апреля 2023
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