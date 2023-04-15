Мбаппе стал четвёртым игроком в топ-5 европейских лиг, забившим 20+ голов в этом сезоне

В субботу, 15 апреля, «ПСЖ» принимал на своём поле «Ланс» в рамках 31-го тура Лиги 1. Встреча лидеров французского чемпионата завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Парижа.

Автором первого гола в матче стал нападающий парижан Килиан Мбаппе, отличившийся на 31-й минуте. Для француза гол стал 20-м в Лиге 1 в текущем сезоне, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку, опередив Александра Ляказетта (19) из «Лиона» и Джонатана Дэвида (19) из «Лилля».

Также Мбаппе стал четвёртым футболистом в топ-5 европейских лиг, добравшимся до отметки в 20 голов в сезоне-2022/2023. До него это сделали Эрлинг Холанд, Гарри Кейн и Виктор Осимхен.

Всего на счету 24-летнего француза в текущем сезоне 31 гол и семь результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.