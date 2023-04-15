«ПСЖ» обыграл «Ланс» и оторвался от него на девять очков в таблице Лиги 1

В субботу, 15 апреля, «ПСЖ» принимал на своём поле «Ланс» в рамках 31-го тура Лиги 1. Встреча лидеров французского чемпионата завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Парижа.
Гости остались в меньшинстве уже на 19-й минуте матча. С поля был удалён ганский полузащитник «Ланса» Салис Абдул Самед.
Автором первого гола в матче стал нападающий парижан Килиан Мбаппе, отличившийся на 31-й минуте с передачи Витиньи. Для француза гол стал 20-м в Лиге 1 в текущем сезоне, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку, опередив Александра Ляказетта (19) из «Лиона» и Джонатана Дэвида (19) из «Лилля».
Ещё до перерыва «ПСЖ» смог довести счёт в матче до крупного. Сперва на 37-й минуте отличился Витинья, забив с передачи соотечественника Нуну Мендеша. А ещё через три минуты Лионель Месси сделал счёт 3:0 в пользу парижан, откликнувшись на передачу Мбаппе.
Во второй половине встречи «Ланс» сумел забить «гол престижа». На 60-й минуте пенальти реализовал поляк Пшемыслав Франковски. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Таким образом, «ПСЖ» увеличил отрыв от «Ланса» в таблице чемпионата Франции на три очка: теперь он составляет девять баллов. Парижане лидируют в Лиге 1, набрав 72 очка. «Ланс» идёт на втором месте, имея в активе 63 балла.
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