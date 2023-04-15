Мадридский «Реал» обыграл «Кадис» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе прошёл матч 29-го тура чемпионата Испании. Встретились местный «Кадис» и мадридский «Реал». Финальный свисток Хесуса Хиля Мансано зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 72-й минуте: Начо получил мяч за пределами штрафной площади и отличным плотным ударом положил его точно в угол ворот Давида Хиля.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 76-й минуте Асенсио получил мяч справа в штрафной площади соперника и аккуратным ударом в дальний угол огорчил Давида Хиля во второй раз.
«Реал» набрал 62 очка и продолжает оставаться на втором месте турнирной таблицы. «Кадис» (31) — 15-й.
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