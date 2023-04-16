Клотет спрыгивал с трибуны, Бальде кричал после упущенного момента. Фото победы «Спартака»

15 апреля в Москве на стадионе «Лужники» прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Торпедо» и «Спартак». Красно-белые одержали победу со счётом 2:1
На 12-й минуте «Спартак» подал угловой, после которого мяч попал в руку Равилю Нетфуллину. Павел Шадыханов посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота «Торпедо», который не сумел реализовать Кейта Бальде. На 18-й минуте сенегалец исправился и открыл счёт в матче
На 40-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов: хавбек пробил в нижний угол — Егор Бабурин угадал направление удара и отбил мяч в сторону. На 45+1-й минуте пенальти реализовал Роман Зобнин.
В концовке первого тайма прямой красной карточкой был удалён главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет. На 68-й минуте вторую жёлтую карточку получил Руслан Литвинов и также был удалён с поля. В концовке матча красную получил ещё один игрок «Спартака», Кристофер Мартинс Перейра, а также красно-белые пропустили один мяч: отличился Илья Стефанович.
Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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