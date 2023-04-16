Талалаев — о 0:0 с «Крыльями»: заслуженная ничья, рад, что удалось не проиграть в Самаре

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Заслуженная ничья. В атаке не удалось ни нам проявить себя, ни «Крыльям». Я считаю, что это наша заслуга, потому что мы опасались быстрых атак «Крыльев». «Сочи» не справился с ними, но нам удалось за счёт того, что мы подняли немножко линию обороны. Начали встречать именно в середине поля, а не садились в своей штрафной. Удалось противодействовать хорошей команде. К сожалению, не использовали свои моменты. Виталик Лысов в «Крыльях» провёл достаточно хорошее время перед переходом в «Локомотив», не забил из вратарской, попал в штангу. Антич не замкнул дальнюю штангу. В обороне и вообще в плане отдачи, работы, борьбы, у меня к ребятам нет претензий. В плане атаки были хорошие моменты при выходе из обороны. Были неплохие стандарты, которые мы успели проработать. И во втором тайме мне понравился отрезок, когда вышли ребята, которые не совсем в оптимальном состоянии находятся.

Я думаю, что заслуженная ничья, «Крылья» играли в свой футбол, мяч был у них. Думаю, что даже болельщики думают, что инициатива была у них. Но по мне: половину матча мы управляли игрой, половину матча — Самара. Очень рад, что удалось опять не проиграть в Самаре, это сложно. Но мы здесь с разными командами, как правило, всегда добиваемся результата, потому что «Крылья» всегда играют в футбол сами и дают играть сопернику. Жаль, что не забили», — приводит слова Талалаева сайт «Химок».