Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в матчах чемпионата Франции
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял участие в победе в матче 31-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (3:1), открыв счёт на 31-й минуте.
Гол в ворота «Ланса» стал для Мбаппе 139-м в чемпионате Франции в составе «ПСЖ». Килиан стал рекордменом клуба по этому показателю, опередив уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, отличившегося 138 раз. На третьем месте в списке находится шведский форвард Златан Ибрагимович. На его счету 113 голов в Лиге 1.
Всего на счету 24-летнего француза в текущем сезоне 31 гол и семь результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. «ПСЖ» увеличил отрыв от «Ланса» в таблице чемпионата Франции нынешнего сезона на три очка: теперь он составляет девять баллов.
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