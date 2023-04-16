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Галтье рассказал о переживаниях после обвинений в расизме

Галтье рассказал о переживаниях после обвинений в расизме
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Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об обвинениях в расизме после матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (3:1).

«Я заканчиваю неделю немного уставшим, я мало спал, но у меня всё ещё так много энергии и решимости. Семья? Всё в порядке, она там, где должна быть. Я повторяю это ещё раз, мы должны найти укрытие в работе. Мы не можем игнорировать то, что происходит, но игроки были очень напряжены на тренировках на этой неделе, они повеселились сегодня вечером, и это сильный сигнал», — приводит слова Галтье Sports.fr.

Ранее стало известно, что Галтье подаст в суд на журналистов, распространивших информацию о том, что тренер якобы был против большого количества темнокожих футболистов и игроков-мусульман, когда работал в «Ницце».

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