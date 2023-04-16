Галтье рассказал о переживаниях после обвинений в расизме

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об обвинениях в расизме после матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (3:1).
«Я заканчиваю неделю немного уставшим, я мало спал, но у меня всё ещё так много энергии и решимости. Семья? Всё в порядке, она там, где должна быть. Я повторяю это ещё раз, мы должны найти укрытие в работе. Мы не можем игнорировать то, что происходит, но игроки были очень напряжены на тренировках на этой неделе, они повеселились сегодня вечером, и это сильный сигнал», — приводит слова Галтье Sports.fr.
Ранее стало известно, что Галтье подаст в суд на журналистов, распространивших информацию о том, что тренер якобы был против большого количества темнокожих футболистов и игроков-мусульман, когда работал в «Ницце».
Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку:
- 16 апреля 2023
-
01:59
-
01:44
-
01:13
-
00:52
-
00:48
-
00:34
-
00:23
-
00:20
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:38
-
23:38
-
23:37
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:00
-
21:59