Галтье остался недоволен игрой «ПСЖ» в матче с «Лансом»

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался об итогах матча 31-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (3:1).
«Это была важная победа в важном матче. Мы смогли использовать своё численное преимущество в первом тайме, а во втором – нет. Мы слишком расслабились. Мы недостаточно уважительно относились к своим позициям и слишком много катали мяч. Следовало действовать более серьёзно и агрессивно в атаке. Мы умудрились подарить «Лансу» надежду после стандартного положения», — приводит слова Галтье Culture PSG.
Напомним, встреча лидеров французского чемпионата завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Парижа.
Таким образом, «ПСЖ» увеличил отрыв от «Ланса» в таблице чемпионата Франции на три очка: теперь он составляет девять баллов. Парижане лидируют в Лиге 1, набрав 72 очка. «Ланс» идёт на втором месте, имея в активе 63 балла.
- 16 апреля 2023
-
01:59
-
01:44
-
01:13
-
00:52
-
00:48
-
00:34
-
00:23
-
00:20
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:38
-
23:38
-
23:37
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:25
-
22:25
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:00
-
21:59