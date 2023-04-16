Томас Мюллер прокомментировал выступление «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался об игре своей команды в матче с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

«Мы были шокированы нашей игрой. Мы хорошо тренировались перед матчем.Думаю, тренер сильно расстроен. Нам нужно выбросить эту игру из головы. Мы проведем хороший анализ завтра, а затем посмотрим в следующей игре, что получится», — приводит слова Томаса Мюллера Bavarian Football Works.

В субботу, 15 апреля, «Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1). На гол Бенжамена Павара гости ответили точным ударом Андрея Крамарича.

В пяти матчах под руководством Томаса Тухеля команда одержала всего лишь две победы.

Напомним, Тухель сменил Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии» в марте.