Томас Мюллер прокомментировал выступление «Баварии» в матче с «Хоффенхаймом»
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер высказался об игре своей команды в матче с «Хоффенхаймом» в рамках 28-го тура чемпионата Германии.
«Мы были шокированы нашей игрой. Мы хорошо тренировались перед матчем.Думаю, тренер сильно расстроен. Нам нужно выбросить эту игру из головы. Мы проведем хороший анализ завтра, а затем посмотрим в следующей игре, что получится», — приводит слова Томаса Мюллера Bavarian Football Works.
В субботу, 15 апреля, «Бавария» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1). На гол Бенжамена Павара гости ответили точным ударом Андрея Крамарича.
В пяти матчах под руководством Томаса Тухеля команда одержала всего лишь две победы.
Напомним, Тухель сменил Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии» в марте.
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