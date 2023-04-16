Уэсли Фофана: с Лэмпардом мы играем проще, тогда как с Поттером у нас было больше владения

Защитник «Челси» Уэсли Фофана поделился мнением о новом тренере клуба Фрэнке Лэмпарде.

«Лэмпард – очень хороший тренер. Он пришёл с другими тактическими идеями. Они отличаются от тех идей, которые были у Грэма Поттера. Сейчас в команде очень сложная ситуация. С Лэмпардом мы играем проще, в то время как с Поттером у нас было больше владения.

Для меня это хорошо, потому что в сложной ситуации более элементарный футбол, с большей интенсивностью и агрессией, с мыслями о том, чтобы просто победить, возможно, лучше», — приводит слова Фофана Absolute Chelsea.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 39 очков. В следующем матче команда сыграет с «Реалом» в ответной встрече четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой «Реала» со счётом 2:0.

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023