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Защитник «Динамо» Даса высказался о победе над «Пари НН»

Защитник «Динамо» Даса высказался о победе над «Пари НН»
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Футболист московского «Динамо» Эли Даса прокомментировал победу команды над «Пари НН» (3:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Матч с «Пари НН» получился тяжёлым. Соперник играл очень энергично — это дисциплинированная команда. Я рад, что мы смогли победить! Было нелегко, но мы заработали три очка», — сказал Даса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

30-летний Даса выступает за московскую команду с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне на счету камерунского футболиста результативная передача в 23 матчах. Соглашение между сторонами подписано до лета 2024 года.

«Динамо» в 23 матчах чемпионата России набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет в гостях с «Зенитом».

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