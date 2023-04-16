«Факел» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 16 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» примет грозненский «Ахмат» на «Центральном стадионе профсоюзов».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 16:30 мск.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1. На гол Максима Максимова грозненцы ответили точными ударами Владимира Ильина и Гамида Агаларова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 22 матчах. «Факел» находится на 14-м месте, у команды 17 очков. В предыдущем туре чемпионата «Ахмат» обыграл «Урал» (2:0), а «Факел» с тем же счётом уступил «Торпедо».