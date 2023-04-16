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«Ростов» — «Зенит»: во сколько начнётся матч лидеров РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» — «Зенит»: во сколько начнётся матч лидеров РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону пройдёт матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Ростов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучит в 19:00 мск.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, набрав 45 очков. Команда не проигрывает в РПЛ четыре матча (три победы, ничья). Эта серия позволила подопечным Валерия Карпина вытеснить «Спартак» со второй строчки турнирной таблицы.

«Зенит» — действующий чемпион и обладатель первого места турнирной таблицы с 54 очками. Команда Сергея Семака победила в двух последних матчах РПЛ и имеет шансы оформить чемпионство досрочно. Для этого, кроме победы над «Ростовом», нужно обыграть «Динамо», «Крылья Советов» и «Спартак».

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