«Ростов» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону пройдёт матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Ростов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ростов» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, набрав 45 очков. Команда не проигрывает в РПЛ четыре матча (три победы, ничья). Подобная серия позволила подопечным Валерия Карпина вытеснить «Спартак» со второй строчки турнирной таблицы.
«Зенит» — действующий чемпион и обладатель первого места турнирной таблицы с 54 очками. Команда Сергея Семака победила в двух последних матчах РПЛ и имеет шансы оформить чемпионство досрочно. Для этого, кроме победы над «Ростовом», нужно обыграть «Динамо», «Крылья Советов» и «Спартак».
- 16 апреля 2023
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