«Хетафе» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе состоится матч 29-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Хетафе» и «Барселона». Стартовый свисток Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет Okko.
«Хетафе» в 28 матчах набрал 30 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место. Команда не может победить в чемпионате Испании последние два матча (ничья, поражение). В последнем туре «Хетафе» уступил «Реалу Сосьедад» (0:2).
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
«Барселона» занимает в турнирной таблице первое место, набрав 72 очка. От ближайшего преследователя в лице «Реала» у каталонцев преимущество в 10 очков и несыгранный матч. В прошло туре сине-гранатовые потеряли очки в домашнем матче с «Жироной» (0:0).
Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
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