Гвардиола — о победе над «Лестером»: учитывая график, нам пришлось делать много замен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ротации в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (3:1) в условиях плотного графика команды.

«После матча Лиги чемпионов всегда сложно играть против команды, которая много борется, но качество налицо. Мы очень хорошо начали, были сконцентрированны, но когда вы делаете много замен, вы всегда немного теряете. Главное, что мы набрали три очка и движемся вперёд к следующему матчу.

Второй тайм был другим, потому что у ребят, которые начали второй тайм, были те же задачи, что и в первой половине игры. У меня есть немного опыта, чтобы играть каждые три дня в важные моменты сезона, нам необходимо делать много замен, чтобы была динамика. И когда игра была под контролем, мы внесли ещё больше изменений.

Конечно, это беспокоило — мы допустили ошибку и затем у них был шанс. Игра была сложной в последние 15 минут. Но первые 60–65 минут были хорошими», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.