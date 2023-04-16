«Оренбург» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

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Сегодня, 16 апреля, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург, Россия). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Локомотив» дома одержал победу над «Оренбургом» со счётом 5:1. В составе москвичей хет-триком отметился Иван Игнатьев, ещё по одному голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук (с пенальти). За гостей забил Владимир Писарский.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 22 матчей. «Локомотив» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков.