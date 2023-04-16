Кечинов: игрокам «Спартака» нет смысла переходить в другой российский клуб

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что действующим игрокам красно-белых нет смысла переходить в другие российские команды.

«Какого футболиста «Спартаку» надо сохранить в составе любой ценой ближайшим летом? Надо смотреть, когда будут предложения. Кто сейчас куда уедет? В Европу — вряд ли. В другой российский клуб переходить из «Спартака», не знаю, смысла нет», — приводит слова Кечинова Legalbet.

«Спартак» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше располагаются «Ростов» (45) и «Зенит» (54), которые сегодня, 16 апреля, проведут очный матч на «Ростов Арене».

19 апреля «Спартак» проведёт выездной матч с «Акроном» в Фонбет Кубке России, а затем сыграет в чемпионате с «Краснодаром» (24 апреля).