Воспитанник «Барселоны» Ольмо хочет вернуться в клуб, им интересуется «Реал»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо выразил заинтересованность в возвращении в «Барселону», воспитанником которой является. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере». Ранее появлялась информация, что подписать Ольмо хочет мадридский «Реал».
24-летний Ольмо в 2006–2007 годах занимался в академии «Эспаньола», но следующие семь лет провёл в «Барселоне». Затем в его карьере было загребское «Динамо», откуда в январе 2020 года он перешёл в «Лейпциг» за € 29 млн.
В нынешнем сезоне Ольмо в 24 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение с действующим клубом у испанца истекает летом 2024 года.
Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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