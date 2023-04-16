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Стеллини — о поражении от «Борнмута»: нам необходимо изменить мышление

Стеллини — о поражении от «Борнмута»: нам необходимо изменить мышление
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Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о поражении в домашнем матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3).

«Сыграет ли Санчес в следующем матче? Если нам будет нужно, то да. Он профессиональный игрок. Нам нужно стать сильнее как команда.

Но я повторяю, что мы должны были давить больше, когда забили первый гол. Мы здесь, чтобы поговорить о другой ситуации. Нам необходимо изменить мышление. Не только Давинсон, но и вся команда должна быть внимательнее и сделать шаг вперёд.

У нас есть такая привычка, это не первый раз, мы делаем это давно. Мы должны быть идеальными в обороне. Сегодня мы не сыграли идеальным образом, потому что позволили им забить двумя своими ошибками. Это не тактические проблемы, это индивидуальные ошибки», — приводит слова Стеллини 90min.

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