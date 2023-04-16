Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в аварию
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в дорожно-транспортное происшествие с трамваем в Риме.
Автомобиль капитана римского клуба столкнулся с трамваем. По свидетельствам очевидцев, трамвай нарушил правила дорожного движения и пересекал улицу на красный свет, в результате чего протаранил автомобиль футболиста. Сам Иммобиле отделался лёгким повреждением руки.
«Трамвай проехал на красный свет. К счастью, я в порядке, просто у меня немного болит рука», — приводит слова Иммобиле Goal.com (EN).
В текущем сезоне чемпионата Италии «Лацио» занимает второе место в таблице, набрав 61 очко после 30 матчей. 33-летний Иммобиле принял участие в 23 матчах Серии А в текущем сезоне, забил десять мячей и отдал три голевые передачи.
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