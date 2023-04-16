AS: «Реал» не планирует продавать Тчуамени
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Мадридский «Реал» не планирует продавать полузащитника Орельена Тчуамени. Об этом сообщает AS.
Несмотря на то что «Реал» не уверен в Тчуамени как игроке стартового состава, клуб не планирует рассматривать предложения о его продаже. В клубе считают, что недостатки полузащитника связаны с адаптацией в клубе. Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» готов предложить за Тчуамени € 80 млн.
Тчуамени перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2022 года. «Сливочные» заплатили за трансфер € 80 млн. В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 36 матчах «Реала» во всех турнирах. Во вторник, 18 апреля, мадридский клуб встретится с «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «Реала» со счётом 2:0.
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