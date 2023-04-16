Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS: «Реал» не планирует продавать Тчуамени

AS: «Реал» не планирует продавать Тчуамени
Комментарии

Мадридский «Реал» не планирует продавать полузащитника Орельена Тчуамени. Об этом сообщает AS.

Несмотря на то что «Реал» не уверен в Тчуамени как игроке стартового состава, клуб не планирует рассматривать предложения о его продаже. В клубе считают, что недостатки полузащитника связаны с адаптацией в клубе. Ранее появилась информация о том, что «Ливерпуль» готов предложить за Тчуамени € 80 млн.

Тчуамени перешёл в «Реал» из «Монако» летом 2022 года. «Сливочные» заплатили за трансфер € 80 млн. В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 36 матчах «Реала» во всех турнирах. Во вторник, 18 апреля, мадридский клуб встретится с «Челси» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой «Реала» со счётом 2:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023