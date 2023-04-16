Хави высказался о будущем Гави в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что будущее полузащитника Гави должно быть связано только с каталонской командой.

«Думаю, ни в одной команде он бы не был так счастлив, как у нас в «Барселоне». Гави — основной игрок, имеющий решающее значение для нас. Ему всего 18, но он великолепен, и его будущее связано с «Барселоной», — приводит слова Хави Marca.

Гави до 2015 года выступал в «Бетисе» и уже более восьми лет находится в структуре «Барселоны». В нынешнем сезоне на его счету два гола и шесть результативных передач в 40 матчах. Контракт между сторонами должен истекать в 2026 году, однако Ла Лига отказалась регистрировать его, поэтому, возможно, соглашение между Гави и «Барселоной» истекает в конце сезона.

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

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