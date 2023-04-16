«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00 мск

Сегодня, 16 апреля, в матче 31-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой «Арсенала» со счётом 3:1. В составе победителей голами отметились Сака, Мартинелли и Нкетиа. Единственный гол в составе «Вест Хэма» забил Бенрахма, реализовав пенальти.
«Арсенал» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги после 30 туров, набрав 73 очка. «Вест Хэм» располагается на 15-м месте, заработав 30 очков за 29 матчей.
- 16 апреля 2023
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