«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 16 апреля, в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург, Россия). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Марин, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Глушенков, Камано, Дзюба.
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Локомотив» дома одержал победу над «Оренбургом» со счётом 5:1. В составе москвичей хет-триком отметился Иван Игнатьев, ещё по одному голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук (с пенальти). За гостей забил Владимир Писарский.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 22 матчей. «Локомотив» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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