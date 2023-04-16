Юрий Желудков: если «Зенит» обыграет «Ростов», то он однозначный чемпион
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Ветеран «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ростов» будет играть дома в матче с «Зенитом», поэтому у хозяев есть шансы на ничью. Если бы матч проходил в Санкт-Петербурге, то «Зенит» был бы фаворитом матча, а сейчас шансы 50 на 50. В случае, если «Зенит» обыграет «Ростов», он однозначный чемпион», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Ростов» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, набрав 45 очков. Команда не проигрывает в РПЛ четыре матча (три победы, ничья). «Зенит» — действующий чемпион и обладатель первого места турнирной таблицы с 54 очками.
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