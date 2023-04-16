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«Арсенал» обозначил форварда «Ювентуса» Влаховича главной целью на летнее ТО

«Арсенал» обозначил форварда «Ювентуса» Влаховича главной целью на летнее ТО
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович в летнее трансферное окно может стать игроком лондонского «Арсенала». «Канониры» обозначили главные цели на предстоящее межсезонье, куда, помимо серба, входит и Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона». Об этом сообщает Football Insider.

23-летнего Влаховича «Арсенал» пытался приобрести в январе 2022 года, когда тот был футболистом «Фиорентины». Однако сербский форвард местом дальнейшего продолжения карьеры выбрал «Ювентус», который выложил за него € 81,6 млн.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала». Видеоролик:

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