Раскрыты детали контракта Илкая Гюндогана с «Барселоной»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, чей контракт с английской командой истекает по окончании сезона, станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в «Твиттере».
По сведениям источника, 32-летний Гюндоган подпишет контракт с испанским клубом на два сезона с возможностью продления ещё на год. Зарплата немецкого полузащитника составит € 12 млн до вычета налогов. Он перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента.
Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В 40 матчах нынешнего сезона на его счету пять голов и пять результативных передач.
Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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