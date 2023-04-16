Раскрыты детали контракта Илкая Гюндогана с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, чей контракт с английской командой истекает по окончании сезона, станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в «Твиттере».

По сведениям источника, 32-летний Гюндоган подпишет контракт с испанским клубом на два сезона с возможностью продления ещё на год. Зарплата немецкого полузащитника составит € 12 млн до вычета налогов. Он перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В 40 матчах нынешнего сезона на его счету пять голов и пять результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.