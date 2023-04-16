«Оренбург» — «Локомотив»: Глушенков вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, встречаются «Оренбург» и «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург, Россия). Игра началась в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 11-й минуте встречи полузащитник гостей Максим Глушенков открыл счёт.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Локомотив» дома одержал победу над «Оренбургом» со счётом 5:1. В составе москвичей хет-триком отметился Иван Игнатьев, ещё по одному голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук (с пенальти). За гостей забил Владимир Писарский.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 22 матчей. «Локомотив» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков.