Глушенков забил четыре гола в четырёх последних матчах за «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков оформил дубль в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Таким образом, у Глушенкова четыре гола в четырёх последних матчах за клуб. Ранее он отметился голом в игре с «Зенитом» (1:2) и во встрече с «Краснодаром» (3:2).

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Локомотив» дома одержал победу над «Оренбургом» со счётом 5:1. В составе москвичей хет-триком отметился Иван Игнатьев, ещё по одному голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук (с пенальти). За гостей забил Владимир Писарский.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 22 матчей. «Локомотив» располагается на 11-й строчке, заработав 25 очков.