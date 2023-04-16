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Егорычев: в конце матча ЦСКА отбивался, чуть не дожали, мы не заслужили поражения

Егорычев: в конце матча ЦСКА отбивался, чуть не дожали, мы не заслужили поражения
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев высказался о поражении от ЦСКА (1:2) в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Главное, мы не реализовали свои моменты. У нас были хорошие возможности, шансы, но где‑то немного не повезло, чуть не дожали. В конце ЦСКА отбивался, играл по счёту и действовал на контратаках. Они устали, и мы хорошо их давили. Думаю, мы не заслужили поражения.

Выход Акинфеева в стартовом составе сыграл свою роль? Наверное, он им даёт какую‑то уверенность.

Четыре поражения в чемпионате подряд бьют по команде? Всегда неприятно проигрывать, тем более когда это превращается в серию. Но всё в наших руках, матч с ЦСКА показал, что мы могли перевернуть игру и добиться положительного результата», — приводит слова Егорычева «Матч ТВ».

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