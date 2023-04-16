Газзаев: если ЦСКА не попадёт в тройку по итогам сезона, это будет неудачный результат
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Бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы армейцев в оставшихся матчах сезона Российской Премьер-Лиги.
«Если ЦСКА не попадёт в тройку призёров, то это будет неудачный результат по итогам чемпионата. Думаю, ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за призовую тройку. Может, «Динамо» или «Ахмат» тоже вступят в борьбу. Кто увереннее пройдёт заключительный этап чемпионата, тот и войдёт в тройку лучших команд национального первенства», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 44 очка в 23 матчах. В 23-м туре армейцы обыграли «Урал» (2:1).
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