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Агент Бальде: возвращение Кейта на свой уровень в «Спартаке» было вопросом времени

Агент Бальде: возвращение Кейта на свой уровень в «Спартаке» было вопросом времени
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о выступлении сенегальца в московской команде.

«У Бальде всё отлично в команде. Такое было раньше, что у него не было взаимопонимания на поле с одноклубниками. Это было просто вопросом времени. Сейчас Кейта вернулся на свой уровень», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

28-летний Бальде выступает за «Спартак» с августа 2022 года. Несколько месяцев выступлений за красно-белых он пропустил из-за дисквалификации по допинговому делу, которое тянется за футболистом ещё со времён выступлений за «Кальяри». В «Спартаке» Бальде в восьми матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу.

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