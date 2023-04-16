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«Оренбург» — «Локомотив» 1:4, результат матча 23-го тура РПЛ 16 апреля 2023 года

«Локомотив» уверенно переиграл «Оренбург» в выездном матче 23-го тура РПЛ
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, встречались «Оренбург» и «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург, Россия). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

В составе победителей дублем отметился полузащитник Максим Глушенков, ещё по одному голу забили Наир Тикнизян и Франсуа Камано. Единственный мяч в составе хозяев поля на счету нападающего Дмитрия Воробьёва.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата России «Локомотив» дома одержал победу над «Оренбургом» со счётом 5:1.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 23 матчей. «Локомотив» поднялся на десятую строчку, заработав 28 очков.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Глушенков – 10'   0:2 Тикнизян – 26'   0:3 Глушенков – 30'   1:3 Воробьёв – 45+3'   1:4 Камано – 55'
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