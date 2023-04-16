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«Ноттингем Форест» — «Ман Юнайтед»: текстовая трансляция матча начнётся в 18:30 мск

«Ноттингем Форест» — «Ман Юнайтед»: текстовая трансляция матча начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 16 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир, Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию онлайн-матча.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами «Манчестер Юнайтед» победил с разгромным счётом 3:0. Голами отметились Рашфорд, Марсьяль и Фред.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место, набрав 56 очков в 29 матчах. «Ноттингем Форест» располагается на 18-й строчке, заработав 27 очков в 30 матчах.

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