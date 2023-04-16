«Оренбург» проиграл дома в РПЛ впервые с июля 2022 года

Сегодня, 16 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей дублем отметился полузащитник Максим Глушенков, ещё по одному голу забили Наир Тикнизян и Франсуа Камано. Единственный мяч в составе хозяев поля забил нападающий Дмитрий Воробьёв.
«Оренбург» впервые проиграл на своём поле в матче чемпионата России с июля 2022 года, когда подопечные Марцела Лички в матче 1-го тура уступили «Крыльям Советов» со счётом 2:4. С тех пор в десяти домашних матчах «Оренбург» одержал восемь побед и дважды сыграл вничью.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 23 матчей.
- 16 апреля 2023
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