В «Оренбурге» прокомментировали поражение в матче с «Локомотивом»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:4).
«Игра действительно была интересной. Если «Локомотиву» удавалось реализовывать моменты, то у нас, к сожалению, с реализацией было крайне плохо. Хотя в начале матча у «Оренбурга» был ряд моментов, которые по логике должны были реализовывать. А так — очень интересная игра.
Несмотря на поражение «Оренбурга», та атмосфера, которая царила на трибунах, даёт понять, что поражение воспринято с пониманием болельщиками. Это футбол. Сегодня повезло «Локомотиву». Завтра, наверное, повезёт нам. Будем надеяться и на это», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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