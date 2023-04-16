Сенников: «Локомотив» хорошо разобрал «Оренбург» и продолжил серию бескомпромиссной игры

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал гостевую победу команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).

«Хорошая игра — «Локомотив» продолжил серию интересной, бескомпромисной, атакующей игры. Хорошо сыграла атака и оборона. «Оренбург» чуть подсел, они не могут в таком темпе играть все домашние матчи — это было видно ещё по игре с «Ростовом». Им нужно перезарядиться. А «Локомотив» хорошо их разобрал. Дома «Оренбург» играет в атаку, оголяются тылы, и «Локо» было что противопоставить.

«Локомотив» должен подняться как можно выше в этом сезоне. В тройку попасть почти нереально. По крайней мере, обезопасить себя от вылета и стыковых матчей было бы уже хорошо. Должен сыграться состав, появиться взаимосвязи. А в следующем сезоне — бороться за золотые медали.

Нельзя назвать Дзюбу лучшим игроком РПЛ прямо сейчас. Лучший игрок всегда у чемпионов. В «Локомотиве» — да, он один из лучших. Но не только он делает результат. Надо отдать должное Артёму, что за короткий срок он набрал форму и приносит команде пользу», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.